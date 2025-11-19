Видео
Сегодня, 13:06

Дегтярев согласовал назначение Абрамовой на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Руслан Минаев
Светлана Абрамова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал назначение Светланы Абрамовой на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике.

«Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября.

Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призёра Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

Ранее 55-летняя Абрамова занимала пост старшего тренера национальной команды. Она является трехкратной чемпионкой России в прыжках с шестом на стадионе и четырехкратной — в помещении. На ее счету также серебро Игр доброй воли-1994.

12

  • Millwall82

    скорее банщику просто позвонили и сказали кого надо назначить (как и все решения минспорта). Абсолютно не самостоятельная фигура.

    19.11.2025

  • ValeraK

    "Согласовал уровень шума судейских свистков для хоккейных матчей"

    19.11.2025

  • ValeraK

    "Согласовал плотность металла для каркасов ворот"

    19.11.2025

  • ValeraK

    "Согласовал форму футбольного мяча для сборной России по футболу"

    19.11.2025

  • ValeraK

    "Согласовал литраж бассейна для сборной России по плаванию")

    19.11.2025

  • ValeraK

    Возможно, человек решил покуражиться по полной. Молодой, полный сил министр спорта. Нужно придумывать для него новые "вызовы"!) Например, пересмотреть правила десяти самых популярных видов спорта!

    19.11.2025

  • ValeraK

    Согласовал назначение старшей уборщицы...

    19.11.2025

  • albou2

    Согласовал с кем? Сам с собою?

    19.11.2025

  • Djin Ignatov

    Если раньше занимала пост старшего тренера национальной команды - а как видим успехов просто нет -, то ничего нового не будет и сегодня ! Очередная пустышка , которой приписали для солидности и еще и медаль Доброй воли !! Кто то помнит об этом турнире или мероприятии ?

    19.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мамкин диктатор. Уже и бзднуть низзя без его согласования.

    19.11.2025

  • китайский городовой

    Кому надо эти нелепые согласования некомпетентных персонажей?

    19.11.2025

  • Sandberg

    А мог и не согласовать)

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    легкая атлетика
    Михаил Дегтярев
    Светлана Абрамова
