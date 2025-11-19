Дегтярев согласовал назначение Абрамовой на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Сегодня, 13:06
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев согласовал назначение Светланы Абрамовой на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике.
«Ее кандидатура получила единогласную поддержку на экспертном совете и методической комиссии Минспорта 17 ноября.
Более 10 лет она отвечала за работу сборной в прыжках с шестом, выстроила эффективную систему подготовки, воспитала призёра Олимпийских игр, чемпионку мира и Европы Анжелику Сидорову», — написал Дегтярев в Telegram-канале.
Ранее 55-летняя Абрамова занимала пост старшего тренера национальной команды. Она является трехкратной чемпионкой России в прыжках с шестом на стадионе и четырехкратной — в помещении. На ее счету также серебро Игр доброй воли-1994.
Millwall82
скорее банщику просто позвонили и сказали кого надо назначить (как и все решения минспорта). Абсолютно не самостоятельная фигура.
19.11.2025
ValeraK
"Согласовал уровень шума судейских свистков для хоккейных матчей"
19.11.2025
ValeraK
"Согласовал плотность металла для каркасов ворот"
19.11.2025
ValeraK
"Согласовал форму футбольного мяча для сборной России по футболу"
19.11.2025
ValeraK
"Согласовал литраж бассейна для сборной России по плаванию")
19.11.2025
ValeraK
Возможно, человек решил покуражиться по полной. Молодой, полный сил министр спорта. Нужно придумывать для него новые "вызовы"!) Например, пересмотреть правила десяти самых популярных видов спорта!
19.11.2025
ValeraK
Согласовал назначение старшей уборщицы...
19.11.2025
albou2
Согласовал с кем? Сам с собою?
19.11.2025
Djin Ignatov
Если раньше занимала пост старшего тренера национальной команды - а как видим успехов просто нет -, то ничего нового не будет и сегодня ! Очередная пустышка , которой приписали для солидности и еще и медаль Доброй воли !! Кто то помнит об этом турнире или мероприятии ?
19.11.2025
Симон Вирсаладзе
Мамкин диктатор. Уже и бзднуть низзя без его согласования.
19.11.2025
китайский городовой
Кому надо эти нелепые согласования некомпетентных персонажей?
19.11.2025
Sandberg
А мог и не согласовать)
19.11.2025