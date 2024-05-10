Мизинов считает, что ходоки из России после допуска вернутся на лидирующие позиции в мире

Серебряный призер чемпионата мира-2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов считает, что российские легкоатлеты в случае возвращения на международные турниры способны бороться за медали самых крупных соревнований.

«Я скучаю по международным стартам, там совершенно другой уровень соперничества. Хочется быть в числе лидеров не только в своей стране, но и в мире, хочется конкурировать и показывать результат. Сейчас смотрю зарубежные соревнования и вижу, что на них побеждают с очень быстрыми результатами, в призерах практически одни и те же люди. И если бы мы сейчас выступали с ними на одних стартах, то обязательно подвинули бы кого-нибудь с пьедестала почета», — приводит слова Мизинова ТАСС.

Помимо серебра мирового первенства, 26-летний Мизинов является бронзовым призером чемпионата Европы 2018 года на дистанции 20 км.

В пятницу, 10 мая, в рамках первенства России спортсмен завоевал серебро на 20-километровке, уступив Сергею Кожевникову.