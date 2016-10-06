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Допинг

6 октября 2016, 17:18

МОК лишил Чичерову бронзовой медали Игр-2008 за допинг

Зураб ТОДУА
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Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб лишил бронзовой медали Олимпийских игр-2008 прыгунью в высоту Анну Чичерову, информирует пресс-служба организации. В допинг-пробе россиянки был обнаружен туринабол.

Отмечается, что спортсменка обязана вернуть завоеванную медаль и соответствующие документы в МОК. Олимпийский комитет России (ОКР) должен обеспечить полное выполнение принятого решения как можно скорее. Результаты состязаний будут пересмотрены, а любые дальнейшие решения будут приняты в пределах компетенции организации.

ОКР в конце мая подтвердил, что получил от Международного олимпийского комитета (МОК) письмо о том, что перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр-2008 у 14 российских спортсменов, 11 из которых – легкоатлеты, дала положительный результат. Среди них оказалась Чичерова, которая в Пекине заняла третье место, а в 2012 году выиграла золото на Играх в Лондоне. В начале июля ИААФ уведомила Чичерову об отстранении от соревнований.

Анна Чичерова
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