На чемпионате мира по легкой атлетике всем представителям СМИ запретят ношение одежды с флагами

На чемпионате мира по легкой атлетике представителям СМИ будет запрещено приходить на пресс-конференции и в микст-зону к спортсменам в одежде с государственной символикой.

«Ношение журналистами футболок национальной команды или одежды, в которую облачаются активные болельщики, неуместно в специально отведенных для работы СМИ зонах на спортивных аренах. Аккредитованным представителям СМИ (за исключением представителей команд по связям с прессой), которые не соблюдают это требование, будет предложено снять такую одежду», — приводит ТАСС слова представительницы пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Также сообщается, что во время проведения мирового первенства запрещается употребление алкоголя в рабочих зонах. Журналист, обнаруженный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет лишен аккредитации и выведен за пределы рабочего места.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа. Российские спортсмены из-за отстранения пропустят турнир. Однако журналисты из России, уже зарегистрированные в системе международной федерации и имеющие опыт работы на чемпионатах мира в прошлом, получили предложение аккредитоваться на мировое первенство.