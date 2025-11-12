Видео
12 ноября, 10:16

На открытом чемпионате Африки среди ветеранов выступят 16 российских легкоатлетов

Павел Лопатко

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Джорджадзе сообщил, что в открытом чемпионате Африки в категории «Мастерс» будут участвовать 16 россиян в возрасте 40-75 лет.

«Надо отметить, что соревнования организует African Masters Athletics (AFMA) — региональная организация World Masters Athletics. Поэтому участие важно как для непосредственных спортсменов российской делегации, которые имеют хороший шанс проявить себя, так и для страны в целом», — цитирует Джорджадзе ТАСС.

Соревнования пройдут 20-24 ноября в Тунисе.

В конце июля на международном турнире — Кубке Сахель в Нигере российские спортсмены завоевали 5 медалей.

Источник: ТАСС
2

  • Slim Tallers

    Наверно подумали,пусть лучше эти,чем ЧВК Вагнер.

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Хоть старые негры к себе пустили.....а то отовсюду выперли, прислониться не к кому...:grin:

    12.11.2025

    ВФЛА
