На открытом чемпионате Африки среди ветеранов выступят 16 российских легкоатлетов

12 ноября, 10:16
Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Александр Джорджадзе сообщил, что в открытом чемпионате Африки в категории «Мастерс» будут участвовать 16 россиян в возрасте 40-75 лет.
«Надо отметить, что соревнования организует African Masters Athletics (AFMA) — региональная организация World Masters Athletics. Поэтому участие важно как для непосредственных спортсменов российской делегации, которые имеют хороший шанс проявить себя, так и для страны в целом», — цитирует Джорджадзе ТАСС.
Соревнования пройдут 20-24 ноября в Тунисе.
В конце июля на международном турнире — Кубке Сахель в Нигере российские спортсмены завоевали 5 медалей.
Slim Tallers
Наверно подумали,пусть лучше эти,чем ЧВК Вагнер.
12.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Хоть старые негры к себе пустили.....а то отовсюду выперли, прислониться не к кому...:grin:
12.11.2025