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Сегодня, 14:55

На турнире в Белоруссии выступят 22 российских легкоатлета, включая Данила Лысенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двадцать два российских легкоатлета планируют выступить на международном турнире «Мы вместе», который пройдет в белорусском Бресте с 1 по 2 июля.

«На турнире в Бресте выступят 22 легкоатлета из России. В заявку вошли прыгуны в высоту Данил Лысенко, Никита Курбанов, Александра Ярышкина и Матвей Рудник, метатели диска Алексей Худяков, Александр Добренький, Алексей Сысоев, Максим Качанов и Глеб Сидорченко, метатели копья Борис Бездольный, Дмитрий Тарабин, Элла Веденеева и Владислав Панасенков, метатели молота Валерий Пронкин, Софья Палкина и Елизавета Царева, толкательница ядра Снежана Трофимец, бегуньи Вера Филатова и Полина Граудынь, а также многоборцы Елена Ермолина, Александр Комаров и Вероника Тычинкина», — приводит заявление Белорусской федерации легкой атлетики ТАСС.

1 июля стартует основной квалификационный отбор на легкоатлетический турнир Олимпиады в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

Источник: https://tass.ru/sport/18158197
легкая атлетика
Валерий Пронкин
Данил Лысенко
Дмитрий Тарабин
Никита Курбанов
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