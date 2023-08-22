Валуев — о переименовании стадиона в Дагестане после слов Исинбаевой: «Это отношение к любому вида предательства»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о переименовании легкоатлетического стадиона в Дагестане, который был назван в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

«Это решение основано на пожеланиях людей. Правительство отреагировало, другого ожидать не было смысла. Это отношение к любому вида предательства. Как ни крути, но люди так захотели. Это неплохая история, как назидание для всех остальных. Пример? За любые действия должны быть последствия. Мир взрослых людей такой. Публичные люди должны следить за тем, что говорят и что делают», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.