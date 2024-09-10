Обливший бензином легкоатлетку Чептегей бойфренд скончался от полученных ожогов

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Бывший партнер легкоатлетки из Уганды Ребекки Чептегей, который напал на нее, скончался от полученных ожогов, сообщает Reuters.
По словам представителя кенийской больницы, в которой лечился Диксон Ндиема, мужчина умер в понедельник.
3 сентября стало известно, что на 33-летнюю спортсменку напал ее бойфренд. Он облил девушку бензином и поджег. Бегунья умерла спустя несколько дней после нападения.
Чептегей принимала участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. Спортсмена финишировала 44-й в марафонском забеге.