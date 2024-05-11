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Сегодня, 05:51

Один из кенийских участников заявленных Казанского марафона отбыл 4-летнюю дисквалификацию за допинг

Евгений Козинов
Корреспондент
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Директор Казанского марафона Вадим Янгиров рассказал, что кенийский бегун Винсент Кипсегечи Ятор, планирующий 12 мая принять участие в марафоне, ранее отбывал четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«К нам двое кенийцев приезжают, Филемон Бетт и Винсент Ятор. Привезти сюда их было не совсем просто в сегодняшней сложной политической ситуации, многие африканцы отказываются ехать к нам, боясь в дальнейшем лишиться права допуска на другие международные старты. Поэтому понятно, что речь идет не о топовых кенийцах, один из которых полностью отбыл дисквалификацию, и теперь с юридической точки зрения ему ничто не мешает стартовать», — цитирует ТАСС Янгирова.

34-летний Ятор пропустил 4 года из-за дисквалификации, которая закончилась 1 декабря 2023 года. В его допинг-пробе, взятой в 2019 году, было обнаружено несколько запрещенных веществ, включая тестостерон, преднизон и триметазидин.

Источник: https://tass.ru/sport/20761435
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