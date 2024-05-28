Ольга Бузова и Алана Мамаева примут участие в Неделе легкой атлетики

Российская телеведущая, певица Ольга Бузова и бывшая жена экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева Алана будут участвовать в Неделе легкой атлетики в Москве, сообщает РИА «Новости».

Девушки выступят в забеге на Никольской улице 4 июня.

Бузова открывала соревнования в прошлом году. Тогда она выходила на старт вместе с комментатором Дмитрием Губерниевым в рамках разминочного забега и оказалась быстрее спортивного журналиста.

С 4 по 10 июня в Москве пройдет Неделя легкой атлетики — серия легкоатлетических стартов, организованная Департаментом спорта города Москвы совместно со Всероссийской федерацией легкой атлетики, сообщают организаторы в пресс-релизе. В состязаниях примут участие сильнейшие легкоатлеты России и представители других стран.