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Сегодня, 16:43

Олимпийская чемпионка Ласицкене завершила международную карьеру

Виктория Кравченко
Мария Ласицкене.
Фото Global Look Press
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила о завершении международной карьеры. О своем решении она объявила на командном чемпионате России в Сочи.

«Все давно решено, что бы мы ни делали. Я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я еще не готова завершать карьеру. Хочу еще попрыгать», — заявила спортсменка.

Сегодня, 25 мая, 30-летняя россиянка заняла второе место с результатом 1,88 м.

Ласицкене является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги.

Мария Ласицкене (Кучина)
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