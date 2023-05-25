Олимпийская чемпионка Ласицкене завершила международную карьеру

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила о завершении международной карьеры. О своем решении она объявила на командном чемпионате России в Сочи.

«Все давно решено, что бы мы ни делали. Я думаю, нас там не ждут. Я не питаю никаких надежд. Просто я еще не готова завершать карьеру. Хочу еще попрыгать», — заявила спортсменка.

Сегодня, 25 мая, 30-летняя россиянка заняла второе место с результатом 1,88 м.

Ласицкене является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей Бриллиантовой лиги.