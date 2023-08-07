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Сегодня, 13:05

Ласицкене — о болельщиках на чемпионате России в Челябинске: «Просто вау. Волшебная поддержка»

Руслан Минаев
Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене поблагодарила болельщиков на чемпионате России в Челябинске.

«Эмоции были просто вау. Эти волны, которые исходили от болельщиков, эта поддержка, с которой они встречали спортсменов на финише, то, как каждый прыжок приветствовался, это волшебно. Это греет душу, это нужно любому спортсмену, особенно российскому. Потому что мы редко видим такие трибуны. Так что всем надо брать пример с Челябинска», — сказала Ласицкене в эфире телеканала «Россия 24».

По итогам соревнований трехкратная чемпионка мира заняла седьмое место, показав результат 1,86 м.

легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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