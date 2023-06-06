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Легкая атлетика

Сегодня, 19:47

Олимпийский чемпион Роблес назвал Шубенкова лучшим барьеристом десятилетия

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Сергей Шубенков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 110 метров с барьерами Дайрон Роблес рассказал о своем отношении к отстранению российских спортсменов от международных соревнований.

Также кубинец 32-летнего россиянина лучшим барьеристом последних десяти лет.

Очень сложная ситуация. Я сочувствую российским спортсменам и желаю, чтобы это как можно быстрее закончилось и все могли выступать в равных условиях. Это, конечно, все неправильно.

Что можете сказать Сергею Шубенкову?

Видел его вчера на Никольской. Мы поговорили. Он очень мотивирован. Сергей - самый сильный барьерист последнего десятилетия. Желаю ему все самого хорошего, и чтобы он продолжал бегать, — сказал Роблес.

легкая атлетика
Дайрон Роблес
Сергей Шубенков
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