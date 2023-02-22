Олимпийский чемпион Сидоров претендует на пост главного тренера сборной России по легкой атлетике

Олимпийский чемпион в спринтерской эстафете Николай Сидоров выдвинул свою кандидатуру на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике.

«Я подал документы на пост главного тренера сборной. Считаю, что очень плохо, что у нас почти полтора года нет в национальной команде полноценного главного тренера. А без командира никак нельзя. Придумывать главному тренеру ничего особо не надо, все до нас давно придумали. В Советском Союзе была прекрасная система подготовки, кое-что нужно вернуть сейчас. Ну и материальная база, конечно, нуждается в улучшении, обратить больше внимания на стадионы также нужно. А потом и результаты пойдут, только жаль, что времени много с 2015 года потеряли мы», — приводит ТАСС слова Сидорова.

Ранее пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко сообщила, что на должность главного тренера сборной России по легкой атлетике претендуют девять человек.

В настоящее время обязанности главного тренера национальной команды России исполняет первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.