Олимпийский чемпион Сотомайор рассказал, почему никогда не пробовал петь

Кубинский прыгун в высоту Хавьер Сотомайор рассказал, почему никогда не пробовал петь.

«Работа для души? Нет. Для души у меня есть музыкальная группа Salsa Mayor. Правда, сам я не играю. Я там директор. Петь не пробовал? Это вообще не мое. Да и потом, я всю свою жизнь придерживаюсь правила, что заниматься тем или иным делом должны профессионалы, а не любители», — цитирует Сотомайора RT.

Сотомайор является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом мира в помещении, а также чемпионом «Дружбы-84» в Москве.