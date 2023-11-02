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Легкая атлетика

Сегодня, 14:01

Олимпийский призер извинился за сравнение премьера Израиля с Гитлером

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Французский легкоатлет Махидин Мехисси-Бенаббад извинился за скандальный пост в соцсетях о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

«Я не хочу преуменьшать то, что совершил Гитлер, вовсе нет, потому что он был чудовищем. Мое сравнение было неудачным, и я прошу прощения за это, я отреагировал эмоционально. Сравнение заключалось в том, что Гитлер совершил геноцид, как это делает Нетаньяху, а мировые державы в состоянии остановить этот ужас», — приводит слова Мехисса-Бенаббада РИА «Новости» со ссылкой на Marca.

Ранее легкоатлет алжирского происхождения опубликовал в социальных сетях пост, где написал: «Гитлер младенец по сравнению с Нетаньяху». После этого спортсмена раскритиковало Министерство спорта Франции, и публикация была удалена.

Мехисси-Бенаббад является трехкратным призером Олимпийских игр в беге на 3000 метров с препятствиями. На его счету бронзовая медаль в 2016 году и две серебряные (2008 и 2012 года).

Источник: https://rsport.ria.ru/20231102/izrail-1906932512.html
легкая атлетика
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