Baza: олимпийский чемпион Перлов арестован по делу о мошенничестве

Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов арестован по делу о мошенничестве, сообщает Baza.

По сведениям источника, Перлов, занимавший пост гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» с мая 2020 по август 2022 года, собирал деньги с родителей на зарплаты тренерам и аренду полей. По версии следствия, часть средств Перлов присвоил себе. Близкие спортсмена утверждают, что его подставили.

В марте Перлов был арестован: его обвинили в хищении бюджетных средств в размере 964 тысяч рублей у Министерства спорта Новосибирской области.

Перлов является чемпионом Олимпиады-1992 в ходьбе на 50 километров и шестикратным чемпионом СССР на дистанциях 20 и 50 километров.