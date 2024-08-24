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Сегодня, 11:28

Baza: олимпийский чемпион Перлов арестован по делу о мошенничестве

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Перлов
Андрей Перлов.
Фото Getty Images
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Олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Андрей Перлов арестован по делу о мошенничестве, сообщает Baza.

По сведениям источника, Перлов, занимавший пост гендиректора футбольного клуба «Новосибирск» с мая 2020 по август 2022 года, собирал деньги с родителей на зарплаты тренерам и аренду полей. По версии следствия, часть средств Перлов присвоил себе. Близкие спортсмена утверждают, что его подставили.

В марте Перлов был арестован: его обвинили в хищении бюджетных средств в размере 964 тысяч рублей у Министерства спорта Новосибирской области.

Перлов является чемпионом Олимпиады-1992 в ходьбе на 50 километров и шестикратным чемпионом СССР на дистанциях 20 и 50 километров.

Источник: Baza
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