Организаторы Московского полумарафона рассказали о новых мерах допуска после смерти бегунов в Алма-Ате

В Беговом сообществе рассказали о новых требованиях допуска к Московскому полумарафону после смерти участников во время забега в Алма-Ате.

«Для нас безопасность и здоровье участников всегда стоят на первом месте. Для участия в любом из забегов нашей серии каждый бегун должен предоставить медицинскую справку установленного образца. Для ее получения участники проходят полноценное медицинское обследование, которое подтверждает готовность организма к выбранной дистанции. Все справки тщательно проверяются перед выдачей участникам их стартовых пакетов. Кроме того, на каждом из наших забегов организовано комплексное медицинское сопровождение», — цитирует пресс-службу сообщества ТАСС.

20 апреля два участника забега в Казахстане: 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади — умерли во время преодоления дистанции.