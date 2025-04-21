Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 17:50

Организаторы Московского полумарафона рассказали о новых мерах допуска после смерти бегунов в Алма-Ате

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

В Беговом сообществе рассказали о новых требованиях допуска к Московскому полумарафону после смерти участников во время забега в Алма-Ате.

«Для нас безопасность и здоровье участников всегда стоят на первом месте. Для участия в любом из забегов нашей серии каждый бегун должен предоставить медицинскую справку установленного образца. Для ее получения участники проходят полноценное медицинское обследование, которое подтверждает готовность организма к выбранной дистанции. Все справки тщательно проверяются перед выдачей участникам их стартовых пакетов. Кроме того, на каждом из наших забегов организовано комплексное медицинское сопровождение», — цитирует пресс-службу сообщества ТАСС.

Участники марафона в&nbsp;Алматы.Трагедия в Алматы: во время полумарафона умерли два участника

20 апреля два участника забега в Казахстане: 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади — умерли во время преодоления дистанции.

Источник: ТАСС
Читайте также
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
«Вашингтон» сыграет с «Монреалем» в первом раунде Кубка Стэнли
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
Популярное видео
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Авангард» и «Салават» продолжают сопротивление
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Трактор» повел 3-1, «Динамо» сравняло счет с «Ак Барсом»
Панарин угодил в секс-скандал
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя