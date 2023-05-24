Оставшаяся в России из-за ковида австралийка Парнов не решила, за кого выступать

Оставшаяся в России из-за пандемии коронавируса прыгунья с шестом из Австралии Алла-Александра Парнов пока не приняла решения, за какую страну будет выступать после того, как российских спортсменов допустят до международных стартов.

«С какой страной связываю свое будущее? Мне только 19 лет, я пока не думала об этом. Сейчас я прыгаю здесь, девочки очень высокого уровня, я улучшаю свои результаты здесь, чему очень рада. Пока я не решила ничего, когда будет возможность выступать на международных стартах, тогда и посмотрим. Так получилось, что я осталась в России из-за ковида. Сейчас меня все устраивает. Мой отец меня тренирует, он здесь со мной, это все, что мне надо», — приводит слова Парновой ТАСС.

19-летняя дочь российского тренера Александра Парнова, уехавшего работать в Австралию в 1990-х годах, в среду на командном чемпионате России в Сочи прыгнула на 4,10 метра и установила личный рекорд в прыжках на стадионе.