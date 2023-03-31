Осужденному за убийство легкоатлету Писториусу отказали в условно-досрочном освобождении

Южноафриканскому бегуну-ампутанту Оскару Писториусу, осужденному за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, отказали в досрочном освобождении из тюрьмы, сообщает AFP.

Слушания по ходатайству легкоатлета об условно-досрочном освобождении прошли в пятницу.

«Я не знаю, по каким причинам было отказано в ходатайстве, нам только сообщили, что оно было отклонено и что может быть снова рассмотрено через год», — приводит слова адвоката спортсмена AFP.

Оскар в 2014 году был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к шести годам заключения, но позже обвинение было переквалифицировано на обычное убийство, и бегун получил 13 лет и пять месяцев.