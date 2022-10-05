Отбывший дисквалификацию легкоатлет Лысенко начнет подготовку к сезону 10 октября

Личный тренер Данила Лысенко Сергей Клюгин сообщил, что прыгун в высоту начнет подготовку к новому сезону 10 октября на сборе в Сочи.

В начале августа легкоатлет вернулся в спорт после четырехлетней дисквалификации.

«Данил начнет централизованную подготовку к новому сезону 10 октября в Сочи, сбор продлится три недели, — цитирует Клюгина ТАСС. — Сейчас он пытается устроиться на работу, так как пока не стоит на ставке в сборной. Нужно оформить все документы и собрать необходимые подписи, после чего тоже должно пройти некоторое время. Но на сбор он едет как член сборной, Лысенко уже прошел необходимое углубленное медицинское обследование».

После окончания дисквалификации 25-летний Лысенко принял участие в пяти турнирах и во всех одержал победу.

4 октября стало известно, что спортсмен включен в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).