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Сегодня, 11:59

Отбывший дисквалификацию легкоатлет Лысенко начнет подготовку к сезону 10 октября

Анна Горшкова
Корреспондент

Личный тренер Данила Лысенко Сергей Клюгин сообщил, что прыгун в высоту начнет подготовку к новому сезону 10 октября на сборе в Сочи.

В начале августа легкоатлет вернулся в спорт после четырехлетней дисквалификации.

«Данил начнет централизованную подготовку к новому сезону 10 октября в Сочи, сбор продлится три недели, — цитирует Клюгина ТАСС. — Сейчас он пытается устроиться на работу, так как пока не стоит на ставке в сборной. Нужно оформить все документы и собрать необходимые подписи, после чего тоже должно пройти некоторое время. Но на сбор он едет как член сборной, Лысенко уже прошел необходимое углубленное медицинское обследование».

После окончания дисквалификации 25-летний Лысенко принял участие в пяти турнирах и во всех одержал победу.

4 октября стало известно, что спортсмен включен в новый пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Источник: https://tass.ru/sport/15958971
Данил Лысенко
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Отбывший дисквалификацию легкоатлет Лысенко включен в международный пул допинг-тестирования