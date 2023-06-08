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Легкая атлетика

Сегодня, 10:09

Привалова: «Молодым сейчас тяжелее себя мотивировать. Но у нас делается все для поддержки спортсменов»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Ирина Привалова, Мария Привалова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова в разговоре с «СЭ» оценила перспективы своей дочери Марии в спорте. Мария Привалова выступает на соревнованиях по легкой атлетике в тройном прыжке.

— Какой потенциал видите у дочери?

— На самом деле у нее большой потенциал, хорошие данные. Надеюсь, что когда немножко с учебой разберется, в следующем году закончит, то станет полегче. Не столько тяжело учится, сколько тяжело, когда начинается сессия. Думаю, что сможет больше сконцентироваться. Потому что тройной прыжок — это не столько сила, а больше техническое умение.

— Не страшно за спортивное будущее дочери, учитывая текущую ситуацию?

— На самом деле не зацикливаюсь на спортивном будущем. У дочери хорошее университетское образование. Уверена, что найдет себе применение, даже если это будет не спортивная жизнь.

— Как вообще молодым себя мотивировать?

— Им сейчас тяжелее. Но у нас все равно делается все для поддержки спортсменов. Даже эта серия соревнований, где материально поддерживают. Выступайте, показывайте результат. Плюс тренировочные мероприятия, сборы так же проходят. У нас хорошие базы, что в Сочи, что в Новогорске, что в Кисловодске. Такие условия еще поискать. К тому же у нас проще, так как раздражитель — результат. Ты можешь не соревноваться и не выезжать, но ты выходишь и соревнуешься со своим результатом. Любой шаг вперед — и ты понимаешь, что продвинулся, что сделал. В этом плане в легкой атлетике легче, чем в игровых видах спорта или, например, в гимнастике, — сказала Ирина Привалова «СЭ».

Ирина Привалова. «Надо вставить ей по первое число. Иногда это работает». Как выступают дочери легенд нашей сборной?

легкая атлетика
Ирина Привалова
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