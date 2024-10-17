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Легкая атлетика

Сегодня, 10:29

Петр Фрадков стал кандидатом на пост главы ВФЛА

Алина Савинова
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков выдвинут на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики от Волгоградской области. Выборы президента организации пройдут 23 ноября в Москве.

«Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи. Петр Фрадков возглавляет Попечительский совет ВФЛА уже более двух лет, вложил в развитие легкой атлетики в России много сил и средств. Вот уже два года реализуется его программа по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене, идет системная работа по улучшению качества соревнований», — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Фрадков в 2018 году получил благодарность президента Российской Федерации за вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий всероссийского уровня. В 2023-м ему была вручена юбилейная медаль «100 лет Центральному спортивному клубу Армии» за особые заслуги и содействие в решении задач, возложенных на ЦСКА.

легкая атлетика
Михаил Дегтярев

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