Победители Московского марафона получат призовые только после успешного теста на допинг

Победители Московского марафона получат призовые деньги только в случае успешного прохождения допинг-тестирования.

«Решение о проверке кого-то из участников нашего марафона принимает РУСАДА. Но у нас есть понимание, на какое количество допинг-проб мы заключаем договор и сколько спортсменов планирует протестировать само Российское антидопинговое агентство. В прошлые годы было такое, когда РУСАДА брало около 60 допинг-проб», — цитирует ТАСС директора Московского марафона Дмитрия Тарасова.

Победителями Московского марафона, протяженность которого составляет 42,2 км, стали Юннесс Беннар из Марокко и россиянка Александра Морозова. Беннар в случае успешного прохождения допинг-контроля получит не менее 850 тысяч рублей, Морозова — не менее 670 тысяч.