Подруга Исинбаевой: «Мыслей по предательству России у Елены никогда не было. Даже в сложные времена она выступала за страну до конца»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в разговоре с «СЭ» высказалась о переименовании стадиона в Дагестане.

«Все торопятся перечеркнуть, забыть, что-то переименовать. Слова человека можно интерпретировать по-разному. Мыслей по предательству России у Елены никогда не было. У нее очень долгая спортивная карьера. Даже в сложные времена она никуда не девалась, выступала за Россию до конца. Не понимаю, какие претензии сейчас могут быть к ней. Считаю, что происходит не очень корректная и незаслуженная реакция. Когда нужно было гордиться ее достижениями, все гордились. И земляки ее отца и население Волгограда. А после статьи какого-то испанского журналиста реакция, как будто все начали помогать той стороне», — сказала Купцова «СЭ».

Ранее переименовать стадион в центре Махачкалы предложил глава Дагестана Сергей Меликов после слов Исинбаевой о том, что во время спортивной карьеры она никогда не состояла в Вооруженных силах России, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, считает номинальным.

41-летняя россиянка является двукратной олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира. Исинбаевой принадлежит мировой рекорд 2009 года в прыжках с шестом (5,06 м), который до сих пор никто не побил.