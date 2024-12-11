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Легкая атлетика

Сегодня, 19:59

Португальского легкоатлета Эвору обвинили в сексуальном насилии

Алина Савинова
Нелсон Эвора.
Фото Global Look Press
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Чемпионка Европы, испанская легкоатлетка Ане Пелетейро обвинила олимпийского чемпиона португальца Нелсона Эвору в сексуальном насилии.

Как сообщает La Razon, на своей странице в TikTok спортсменка заявила, что пребывала в «токсичных отношениях» со своим партнером. Он решал, как ей выглядеть и с кем общаться. Изначально Пелетейро не называла его имени, однако вскоре выяснилось, что речь идет об Эворе.

«Он сказал мне, что, если мы не будем заниматься сексом, когда он захочет, эти отношения будут ухудшаться и что в конце концов «тот, кто не ест дома, ест вне дома». И чтобы я не удивлялась, если он мне изменит, и даже тогда я осталась с ним», — сказала Пелетейро.

Эворе 40 лет. Он завоевал золото в тройном прыжке на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Португалец также является чемпионом мира (2007), чемпионом Европы на открытом стадионе и двукратным чемпионом Европы в помещении в тройном прыжке.

легкая атлетика
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