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Легкая атлетика

Сегодня, 11:45

Представители Международной федерации легкой атлетики оскорбляли в CAS чемпионку из России

Сергей Подушкин
Обозреватель
Юлия Ахтямова.
Фото Пресс-служба Гонки героев
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Юлия Ахтямова, выигравшая золотые медали Олимпийских игр-2012 и чемпионата мира-2011 в беге на 3000 м под фамилией Зарипова, но позднее лишенная наград, в интервью «СЭ» рассказала о борьбе за свое честное имя.

— У меня был британский адвокат очень хороший — он обычно не берется за проигрышные дела. Но мое дело мы проиграли, после чего британец пожал плечами и сказал: «Политика». В CAS представители IAAF (так тогда называлась Международная федерация легкой атлетики. — Прим. «СЭ») сразу переходили на оскорбление личности. На мой взгляд, они не доказали, что именно мне вменяли: отклонения в показаниях паспорта крови. В частности, они придрались к одному из показателей, хотя он вполне мог измениться из-за того, что я находилась на четвертом месяце беременности. Но обвинители, как и судьи, не стали обращать внимания на такие «мелочи». После подтверждения обвинительного вердикта, конечно, было очень обидно. Я, кстати, одной из первых пыталась отстоять свою невиновность, после этого многие, оказавшиеся в похожей ситуации, звонили, расспрашивали про процесс и даже не шли судиться — понимали, что это бесполезно.

В январе 2015 года РУСАДА объявило о дисквалификации Зариповой с 25 июля 2013 года на два с половиной года, заявив об абнормальных данных биопаспорта спортсменки в периоды с 20 июня по 20 августа 2011 года и с 3 июля по 3 сентября 2012 года.

Юлия Ахтямова-Зарипова. «Ко мне применили двойные стандарты». Знаменитая бегунья нашла себя в новом спорте после дисквалификации
легкая атлетика
Юлия Зарипова

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