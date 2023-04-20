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Легкая атлетика

Сегодня, 12:49

Привалова о критериях МОК: «Пока сложно относиться к ним. Когда будет выраженная позиция ОКР, мы ее поддержим»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова прокомментировала «СЭ» требования МОК о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«Пока никак не отношусь к требованиям МОК. Считаю, когда будет выработанная позиция нашего Олимпийского комитета, то мы ее поддержим. Пока сложно относиться к ним», — сказала Привалова «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.

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