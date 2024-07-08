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Легкая атлетика

Сегодня, 17:48

Привалова допустила, что легкоатлеты из Малайзии примут участие в российских турнирах в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала о возможном участии спортсменов из Малайзии в российских соревнованиях в 2025 году.

«Федерации легкой атлетики России и Малайзии связывает сотрудничество, представители ВФЛА весной совершили рабочий визит в эту страну. У нас сложились хорошие отношения, благодаря которым победительница зимнего первенства России Наталья Спиридонова в середине июня получила возможность выступить на открытом чемпионате Малайзии по легкой атлетике, где заняла первое место. Могу допустить, что в следующем году кто-то из легкоатлетов Малайзии приедет в Россию, чтобы принять участие в каких-то наших стартах», — цитирует Привалову ТАСС.

Представители ВФЛА и Федерации легкой атлетики Малайзии в апреле провели рабочую встречу в Куала-Лумпуре.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Ирина Привалова
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