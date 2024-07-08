Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:03

Привалова рассказала, кто будет участвовать в матчевой встрече легкоатлетов России и Белоруссии

Telegram Дзен

Член исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, как пройдет матчевая встреча легкоатлетов России и Белоруссии в Бресте.

«Сначала пройдут соревнования юниоров, возраст которых не превышает 18 лет, а спустя несколько дней будут соревноваться спортсмены не старше 20 лет. Конечно, было бы здорово, если в следующем году была бы организована встреча сильнейших взрослых легкоатлетов наших стран», — рассказала Привалова ТАСС.

С 16 по 17 июля будут соревноваться юниоры возрастом до 18 лет, с 23 по 24 июля — легкоатлеты не старше 20 лет.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Ирина Привалова
0
Читайте также
Во Франции объяснили плохую игру Мбаппе поражением Макрона на выборах
Фанаты собирают подписи к петиции для переигровки матча Испания — Германия
Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи
Тусклую Бразилию выбили, Хамес – король, а колумбийцы точно не сыграют в Суперкубке России. Что произошло на Кубке Америки-2024 7 июля
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР
Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту