Привалова считает конъюнктурным заявление Коу о том, что он не видит россиян на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова ситчает, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сделал заявление об отсутствии у российских легкоатлетов шансов выступить на Олимпиаде в Париже исходя из сегодняшней политической конъюнктуры.

«Я могу выразить только личное мнение на этот счет, мнение бывшей спортсменки. Назову последнее заявление Коу очередной декларацией. Он сказал то, что требовала политика на сегодняшний день, другого глава World Athletics пока не может заявить. А как все будет на самом деле в будущем, ни мы, ни сам Себастьян Коу еще не знает», — приводит слова Приваловой ТАСС.

17 августа президент World Athletics Себастьян Коу заявил, что российские атлеты вряд ли смогут принять участие в Играх-2024.