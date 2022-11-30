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Легкая атлетика

Сегодня, 21:33

Привалова заявил, что ВФЛА до восстановления статуса остался один маленький шаг

Виктория Кравченко
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Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова заявила, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) близка к восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

«Я считаю, что в нынешней тяжелой ситуации, в которой находится весь российский спорт, сделан большой шаг вперед. World Athletics отметила нашу работу, и теперь идет речь о восстановлении ВФЛА. Итоги аудиторской проверки деятельности нашей федерации также в целом были признаны успешными, и это тоже очень важно для нас.

Осталось сделать только маленький шаг до восстановления, и я надеюсь, что совсем скоро говорить на эту тему больше не придется», — цитирует Привалову ТАСС.

Ранее глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен рассказал о намерении до марта 2023 года вынести окончательную рекомендацию совету Международной ассоциации легкоатлетических федераций по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики.

Источник: https://tass.ru/sport/16468385
Ирина Привалова
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Матыцин заявил, что в Минспорте видят позитивные перспективы в вопросе восстановления статуса ВФЛА в World Athletics