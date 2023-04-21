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Сегодня, 12:41

Привалова: «Любые спортсмены могут приезжать на чемпионат России по легкой атлетике»

Константин Белов
Корреспондент
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Первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова ответила на вопросы корреспондента «СЭ» о допуске иностранных легкоатлетов к соревнованиям в России.

«На данный момент ведется тесная работа с белорусскими спортсменами. Но так любые спортсмены могут приезжать на чемпионат России по легкой атлетике. Сейчас мы только утвердили календарь с Министерством спорта России. Следующий шаг — это рассылка во все национальные федерации», — сказала Привалова «СЭ».

17 апреля пресс-служба ВФЛА сообщила, что иностранные спортсмены смогут выступить на соревнованиях в России.

Ирина Привалова
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