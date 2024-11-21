Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:20

Призер чемпионата Европы по легкой атлетике Чалая планирует вернуться в спорт следующим летом

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Тренер Игорь Вашкевич сообщил, что бронзовый призер командного чемпионата Европы 2013 года по легкой атлетике бегунья Вера Чалая (Рудакова) планирует возобновить карьеру в летнем сезоне 2025 года.

«Вера в настоящий момент находится в декретном отпуске. Но уже начала втягиваться в тренировочный процесс. У Веры планы вернуться на беговую дорожку к летнему соревновательному сезону», — приводит слова Вашкевича ТАСС.

Чалая последний раз участвовала в соревнованиях в феврале на зимнем чемпионате России, выступая на дистанции 400 м с барьерами. Спортсменке 32 года. Она является победительницей юниорских чемпионатов мира 2009 и 2010 годов, а также европейского юниорского первенства 2011 года. Чалая неоднократно становилась чемпионкой России и участвовала во взрослых мировых и европейских первенствах.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Вера Рудакова

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вильфанд спрогнозировал резкое похолодание на юге России
Песков сообщил о подготовке к проведению прямой линии Путина в декабре
Российские футболисты сами рассказывают сколько тратят на жизнь. Врут?
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Праздник спорта и красоты. В Катаре стартует «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Сегодня
Вчера
Неделя