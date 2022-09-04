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Легкая атлетика

4 сентября, 11:05

Призер чемпионата мира по легкой атлетике застрелен на парковке ночного клуба

Отдел спорта «СЭ»
Шавес Харт.

29-летний багамский спринтер Шавес Харт погиб в результате уличного конфликта на острове Северный Абако.

Призер зимнего чемпионата мира 2016 года оказался в центре ночной драки на парковке ночного клуба. Один из ее участников выхватил пистолет и выстрелил спортсмену в грудь. Прибывшие на место медики констатировали смерть Харта от полученного ранения. Подозреваемый в убийстве задержан и взят под стражу.

Харт был участником Олимпиады 2016 года и долгое время жил в США, где выступал за Университет Техаса.

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