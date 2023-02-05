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Сегодня, 00:04

Призер Олимпиады в Токио Анжелика Сидорова пропустит зимний сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
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Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова не будет выступать на соревнованиях в текущем зимнем сезоне, сообщил личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

«В соревнованиях зимнего сезона Анжелика выступать не будет, — цитирует Абрамова ТАСС. — Мы проанализировали тренировки и старты последних лет и пришли к выводу, что привычные подходы нуждаются в пересмотре. К тому же последние несколько сезонов, и особенно прошлый летний, оказались слишком тяжелыми и физически, и эмоционально. Анжелика продолжает тренироваться, но в облегченном режиме. Ближайшая цель одна — восстановиться, привести себя в оптимальное рабочее состояние.

31-летняя Сидорова — четвертая женщина в истории преодолевшая 5-метровый рубеж, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира и чемпионка Европы.

Источник: ТАСС
Анжелика Сидорова
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