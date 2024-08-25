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Сегодня, 18:48

Призера Олимпиады в Токио бегуна Леви дисквалифицировали на четыре года за допинг

Виктория Кравченко
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в беге на 110 метров с барьерами Рональд Леви дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает Television Jamaica.

31-летний спортсмен из Ямайки узнал об этом решении 21 августа. Срок дисквалификации атлета отсчитывается от 1 ноября 2023 года — с момента временного отстранения из-за проваленного допинг-теста. Он может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде.

В последний раз Леви участвовал в международном соревновании в 2022 году на чемпионате мира в помещении. Тогда он стал 26-м в беге на 60 метров с барьерами.

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