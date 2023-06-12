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Сегодня, 15:10

Иванюк: «Мне надоело проигрывать Лысенко»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Илья Иванюк.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк в интервью «СЭ» рассказал о соперничестве с Данилом Лысенко.

— В последнее время в мужских прыжках в высоту в России тенденция: когда участвует Лысенко — побеждает он, когда нет — побеждаешь ты. Как ты себя в этом ощущаешь?

— Мне надоело проигрывать. Если был бы Даня на Мемориале Знаменских, я бы хорошо попрыгал. Да, он хорошая мотивация. Будем работать. Я так понимаю, что мы с ним встретимся 13 июня на Кубке России. Это один из тех стартов, который важен для региона, за который я выступаю. Будет хорошая мотивация, чтобы победить. Постараюсь навязать ему борьбу.

— Он в последнее время побеждал в очном противостоянии, но тебе принадлежит лучший результат сезона в мире. Кто в данный момент лучший высотник России?

— Да, если брать по лучшему результату сезона, то я. Кстати, в День прыжков мы оба продемонстрировали результат 2,31, просто я ее взял со второй попытки. Поэтому последние соревнования показали, что проиграл только попыткам.

— И ты был ближе, чтобы взять 2,35.

— Этого не надо. Взял бы — другое дело. А так — проиграл, — сказал Иванюк.

Данил Лысенко
Илья Иванюк
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