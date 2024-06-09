Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 21:43

Моргунов — о Дне прыжков в Парке Горького: «Организация подвела. Ждать попытки 50 минут крайне тяжело»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Прыгун с шестом Никита Моргунов рассказал о своей победе на Дне прыжков в Парке Горького. Моргунов и белорус Матвей Волков взяли планку 5,60 метра. В «перепрыжке» победу одержал россиянин. Михаил Шмыков (5,40) стал третьим.

— Расскажите про невероятную развязку в ваших соревнованиях?

— Я переоделся, стоял разговаривал с тренером. Слышал, что диктор сказал, что Волков уже победитель, вне зависимости прыгнет или нет. Я пошел поговорить со вторым другом. Мне Полина кричит: «Переодевайся! У вас перепрыжка может быть». Я расстроился. Уже был расслаблен, приехал сюда с другими мотивами, свою задачу выполнил. Смотрю — он не прыгнул. Думаю, была не была. Даже не стал шест менять, а просто попросил публику поддержать. Потому что застоялся, не распрыгался. Нужно было шест помягче. А я оставил все как есть. Повезло, так скажем.

— Почти во всех соревнованиях были интересные сюжеты. Сказалась эта поддержка?

— На самом деле уровень соревнований, само место и количество зрителей — это буст неплохой. Единственное — организация подвела. Потому что ждать попытки 50 минут это крайне тяжело. Мышцы застаиваются. Ты ходишь их разминаешь. Много тратишь сил. Это было испытанием. Чуть-чуть бы динамики. Они хотели растянуть соревнования. Я их понимаю. Если бы мальчики прыгали одну высоту подряд, не опуская для девочек, это было бы намного быстрее. Они хотели это растянуть.

— Игры БРИКС — главный старт сезона?

— Думаю, да. Игры БРИКС и чемпионат России. Поэтому я сюда приехал. Хотел пропускать старт, чтобы подготовиться к Играм БРИКС. Но на тренировках немножечко пошли прыжки. Поэтому в соревновательной атмосфере решили проверить прыжки, чтобы понять, где проблемные места. Сейчас будем готовиться к БРИКС.

Никита Моргунов
0
Читайте также
Германия сыграет в группе А Евро-2024 с Шотландией, Венгрией и Швейцарией
Брат Нюши спас бодибилдершу Плужникову от анорексии и наркотиков
Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в возрасте 53 лет
Нужна звезда вместо Промеса, забивной форвард и лучший игрок Карпина. Кого купить «Спартаку», чтобы включиться в чемпионскую гонку
В Белом доме заявили, что Киев воспользовался разрешением бить по России оружием США
Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него
Популярное видео
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Кнороз — о серебре на Мемориале Знаменских: «Было страшно выступать, казалось, что это опасно»