Моргунов — о Дне прыжков в Парке Горького: «Организация подвела. Ждать попытки 50 минут крайне тяжело»

Прыгун с шестом Тимур Моргунов рассказал о своей победе на Дне прыжков в Парке Горького. Моргунов и белорус Матвей Волков взяли планку 5,60 метра. В «перепрыжке» победу одержал россиянин. Михаил Шмыков (5,40) стал третьим.

— Расскажите про невероятную развязку в ваших соревнованиях?

— Я переоделся, стоял разговаривал с тренером. Слышал, что диктор сказал, что Волков уже победитель, вне зависимости прыгнет или нет. Я пошел поговорить со вторым другом. Мне Полина кричит: «Переодевайся! У вас перепрыжка может быть». Я расстроился. Уже был расслаблен, приехал сюда с другими мотивами, свою задачу выполнил. Смотрю — он не прыгнул. Думаю, была не была. Даже не стал шест менять, а просто попросил публику поддержать. Потому что застоялся, не распрыгался. Нужно было шест помягче. А я оставил все как есть. Повезло, так скажем.

— Почти во всех соревнованиях были интересные сюжеты. Сказалась эта поддержка?

— На самом деле уровень соревнований, само место и количество зрителей — это буст неплохой. Единственное — организация подвела. Потому что ждать попытки 50 минут это крайне тяжело. Мышцы застаиваются. Ты ходишь их разминаешь. Много тратишь сил. Это было испытанием. Чуть-чуть бы динамики. Они хотели растянуть соревнования. Я их понимаю. Если бы мальчики прыгали одну высоту подряд, не опуская для девочек, это было бы намного быстрее. Они хотели это растянуть.

— Игры БРИКС — главный старт сезона?

— Думаю, да. Игры БРИКС и чемпионат России. Поэтому я сюда приехал. Хотел пропускать старт, чтобы подготовиться к Играм БРИКС. Но на тренировках немножечко пошли прыжки. Поэтому в соревновательной атмосфере решили проверить прыжки, чтобы понять, где проблемные места. Сейчас будем готовиться к БРИКС.