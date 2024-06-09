Иванюк — о серебре на Дне прыжков: «Был близок к победе. Поторопился в третьей попытке»

Российский прыгун в высоту Илья Иванюк поделился впечатлениями от выступления на Дне прыжков в Парке Горького, где он занял второе место, уступив Данилу Лысенко.

— Довольны итоговым результатом?

— Нельзя сказать, что я доволен местом. Скорее доволен результатом и атмосферой. У организаторов соревнований получилось невозможное. Они смогли сделать очень качественный помост. У меня уже был опыт выступлений на подобный помостах. Очень часто бывает так, что на них едет покрытие. Это много где было — не только на российских соревнованиях, но и за рубежом. А в этот раз ребята — молодцы! Они сделали что-то такое, что был какой-то цемент, ногу ставить трудно.

Я ехал сюда с опасениями, что покрытие может подвести и рассчитывал показать результат — 2,20 примерно. Но в итоге 2,30 — это хорошо. Через неделю мы выступаем на Играх БРИКС в Казани. Пока что мы трудимся хорошо и движемся в нужном направлении.

— Есть переживание из-за того, что даже сейчас, когда шли лучшие прыжки и оставалась одна попытка до победы, все равно поражение от Лысенко?

— Я был близок к победе. Я поторопился в третьей попытке на 2,33, завалил плечи на планку. Немножко обидно, но и ладно, ничего страшного. Зато была интрига, народ не расходился до конца, это здорово.

— Как оцените свое состояние перед Играми БРИКС?

— После этих соревнований настроение великолепное. Это самое главное.