Прыгун в высоту Лысенко откроет летний сезон 24 мая на командном чемпионате России в Сочи

Личный тренер Данила Лысенко Сергей Клюгин сообщил, что прыгун в высоту откроет летний сезон 24 мая на командном чемпионате страны в Сочи.

«Данил начнет прыгать 24 мая на командном чемпионате России в Сочи», — приводит слова Клюгина ТАСС.

Лысенко в конце января в московском турнире «Битва полов» прыгнул на 2,38 м. В зимнем сезоне-2022/23 этот результат остался непревзойденным другими легкоатлетами. В начале марта Лысенко стал победителем чемпионата страны в помещении. Из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, спортсмен был лишен возможности выступить на зимнем первенстве Европы в Турции.

Лучший результат летнего сезона в мужских прыжках в высоту (2,33 м) принадлежит австралийцу Джоэлу Байдену и американцу Джувону Харрисону.