Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:55

Прыгун в высоту Лысенко откроет летний сезон 24 мая на командном чемпионате России в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Личный тренер Данила Лысенко Сергей Клюгин сообщил, что прыгун в высоту откроет летний сезон 24 мая на командном чемпионате страны в Сочи.

«Данил начнет прыгать 24 мая на командном чемпионате России в Сочи», — приводит слова Клюгина ТАСС.

Лысенко в конце января в московском турнире «Битва полов» прыгнул на 2,38 м. В зимнем сезоне-2022/23 этот результат остался непревзойденным другими легкоатлетами. В начале марта Лысенко стал победителем чемпионата страны в помещении. Из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, спортсмен был лишен возможности выступить на зимнем первенстве Европы в Турции.

Лучший результат летнего сезона в мужских прыжках в высоту (2,33 м) принадлежит австралийцу Джоэлу Байдену и американцу Джувону Харрисону.

Источник: https://tass.ru/sport/17683107
Данил Лысенко
Обсудить
Читайте также
Мартен Фуркад назвал дискриминацией отстранение россиян от международных турниров
Главный скандал межсезонья в КХЛ. Новая война «Авангарда» с топ-агентом из-за звезд
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных инструкторов в Черниговской области
Эксперты предрекли исход дела против сына Байдена
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2, который потерял управление
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийская чемпионка Тори Боуи скончалась на 33-м году жизни