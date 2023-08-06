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Сегодня, 17:19

Прыгун в высоту Лысенко рассказал, что победил на чемпионате России с болью в ноге

Виктория Кравченко
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Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко сообщил, что он не смог установить лучший результат сезона на чемпионате России в Челябинске из-за боли в ноге. Спортсмен победил на турнире с результатом 2,33 метра, после чего отказался прыгать дальше.

«Сегодня у меня был не тот день, чтобы прыгать на уровне лучшего результата сезона в мире. Мне пришлось тяжело, потому что я еще не отошел от чемпионата Белоруссии, который был в конце июля. У меня болит ягодичная мышца толчковой ноги, это происходит после каждого соревнования. И сегодня с самых первых прыжков боль вернулась, и с каждым последующим прыжком мышца забивается, и становится еще больней», — цитирует Лысенко ТАСС.

С 17 по 19 августа состоится финал серии «Королева российского спорта» в Екатеринбурге.

Источник: https://tass.ru/sport/18455679
Данил Лысенко
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