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Сегодня, 14:58

Прыгун в высоту Лысенко выиграл турнир в Екатеринбурге под песню «Я русский»

Данил Лысенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Прыгун в высоту Данил Лысенко выиграл турнир в Екатеринбурге, показав результат 2,27 метра.

26-летний спортсмен выполнил победный прыжок под песню «Я русский» певца Shaman.

«Я возвращался в спорт в августе 2022 года, прыгая под эту песню. Почему выбрал ее? Она патриотичная и очень сильно заводит меня, когда первый раз услышал «Я русский», меня проняло реально. С исполнителем этой песни мне пока не довелось общаться, но, конечно, очень хотелось бы», — приводит ТАСС слова Лысенко.

Лысенко — победитель зимнего чемпионата мира (2018) и серебряный призер летнего чемпионата мира (2017).

В августе 2018 года Лысенко отстранили от соревнований за три пропуска допинг-тестов за календарный год. Позднее спортсмен был дисквалифицирован на четыре года.

В сезоне-2023 прыгун в высоту выиграл чемпионат России в помещении и летний чемпионат страны.

Источник: ТАСС
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