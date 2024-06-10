Гатауллина: «Заранее готовила образ черного лебедя. Обидно, что День прыжков проходил не у Большого театра»

Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина отреагировала на перенос Дня прыжков в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Изначально мероприятие должно было проходить у Большого театра, но в итоге оно состоялось в парке Горького.

— Не расстроились, что День прыжков проходит не у Большого театра, как изначально планировали?

— Как видите, я нарядилась как черный лебедь. Этот образ я готовила заранее. Мне было очень обидно, что не у Большого. Хотя образ я все равно решила воплотить.

— С какими чувствами смотрели третью попытку Полину Кнороз, в результате которой вы опустились на второе место?

— Если бы она сделала свой прыжок, который она умеет, должна была брать с запасом. Судя по настрою, который она демонстрировала, чувствовала, что она возьмет. Я не удивилась, — сказала Гатауллина «СЭ».

Полина Кнороз стала победительницей Дня прыжков с результатом 4,73 м. Гатауллина завоевала серебро, взяв высоту 4,55 м.