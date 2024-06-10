Гатауллина: «Уверена, что Игры БРИКС пройдут на высшем уровне»

Российская прыгунья с шестом Аксана Гатауллина поделилась ожидания от предстоящих Игр БРИКС, а также высказалась по поводу конкуренции в России.

— Мы надеемся, что Игры БРИКС будут соответствовать высочайшему уровню международного сообщества. Уверена, что так оно и будет. У нас был прекрасный опыт в прошлом году, когда в Екатеринбурге провели финал «Королевы российского спорта». Поскольку я была на нескольких чемпионатах Европы и мира, будучи юниоркой, могу сказать, что провели на уровне и в плане декорации, и в плане организации. Вопросов вообще не было. Если в этот раз удастся повторить все, то уже хорошо. Но у меня есть уверенность: будет еще лучше.

— Часто сейчас есть возможность выступить на международных соревнованиях?

— С 2021 года нет возможности выступления за границей, кроме выезда в Белоруссию. Мне стартов в России хватает. Да и конкуренции хватает, как можете видеть. Нужно еще обыграть несколько человек. Мне лично есть, с кем соревноваться и над чем работать. Полине Кнороз, скорее всего, будет скучновато, поскольку она достаточно долгое время в лидерах и постоянно выигрывает, — сказала Гатауллина.

Полина Кнороз стала победительницей Дня прыжков в Москве с результатом 4,73 метра. Гатауллина завоевала серебро, взяв высоту 4,55 метра.