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Сегодня, 09:58

Прыгунья с шестом Лутковская пропустит сезон из-за грыжи в позвоночнике

Руслан Минаев
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Прыгунья с шестом Алена Лутковская не выступит до конца года из-за проблем со здоровьем.

«У Алены диагностировали грыжу в шейном отделе позвоночника, сейчас она занимается лечением, — цитирует ТАСС тренера спортсменки Владимира Шульгина. — До конца года спортсменка точно выступать не будет, но я очень надеюсь на ее возвращение в спорт».

27-летняя Лутковская последний раз участвовала в соревнованиях на турнире в Твери 12 июня 2022 года. Тогда спортсменка не сумела взять начальную высоту.

Источник: ТАСС
Алена Лутковская
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