Кнороз — о серебре на Мемориале Знаменских: «Было страшно выступать, казалось, что это опасно»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз после победы на Дне прыжков в Парке Горького, рассказала, что у нее не получилось три дня назад на Мемориале Знаменских, где она стала второй.

— Реванш у Аксаны Гатауллиной хотелось взять?

— Не без этого, конечно. Да, Аксанка меня прямо завела!

— Почему на Мемориале братьев Знаменских у вас не получилось?

— Шел дождь. Я умею прыгать в разных погодных условиях, но не в дождь. Это не моя стихия. Меня это раскоординировало, прыжок развалился. Мне было страшно выступать, казалось, что это опасно. Я даже не знаю — как я эти 4,55 перелетела.

— Это поражение сегодня давило?

— Да, я чувствовала неуверенность в себе, страх неудачи. Плюс Аксана все высоты с первой попытки брала, а я помнила, что два дня назад прыгнула только 4,55. Благо, я с этим смогла справиться благодаря тренеру, поддержке моих друзей, моему любимому Тимурчику (Моргунову).

— В какой момент сегодня вы начали кайфовать от старта?

— Когда Аксана закончила, а я стала победительницей. После этого я расслабилась, прыгала в свое удовольствие. После этого у меня все прыжки и пошли нормально.