Рекордсмен Австралии в беге на 800 метров попался на ЭПО

Бегун олимпийской сборной Австралии, серебряный призер Игр Содружества 2022 года Питер Бол сдал положительный тест на самый жесткий допинг — ЭПО.

Рекордсмен своей страны на дистанции 800 метров не прошел внесоревновательный тест 11 октября прошлого года. 28-летний спортсмен уверяет, что невиновен и требует вскрытия пробы В. Athletics Australia временно отстранила Бола от тренировок и соревнований любого уровня.

Бол эмигрировал в Австралию из Судана со своей семьей, когда ему было восемь лет. Спортсмен участвовал в двух Олимпиадах — в 2016 и 2021 годах. Причем, в Токио в финале на 800 метров он немного не дотянул до медали, заняв четвертое место. В прошлом году он стал вторым на коронной дистанции на Играх британского содружества в Бирмингеме.

Теперь Питеру грозит четырехлетняя дисквалификация. Причем ЭПО — такой препарат, который невозможно принять случайно.