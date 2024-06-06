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Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 02:37

Рекордсмен в беге на 10 км по шоссе дисквалифицирован на 6 лет

Евгений Козинов
Корреспондент
Ронекс Кипруто.
Фото Global Look Press
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Кенийский бегун Ронекс Кипруто дисквалифицирован за нарушение допинговых правил, сообщает независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Он отстранен на 6 лет.

В пресс-релизе организации говорится, что 24-летний кениец принимал запрещенные вещества в течение большей части карьеры. Впервые нарушения были выявлены в июле 2018 года, поэтому все достижения спортсмена с этой даты признаны недействительными.

Таким образом, Кипруто лишится бронзовой медали ЧМ-2019 в беге на 10 тысяч метров, а также мирового рекорда в беге на 10 км по шоссе (26 минут 24 секунды).

легкая атлетика
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